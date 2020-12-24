Йоррит Хендрикс: «Спартак» – самая популярная команда в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Куинси Промес Йоррит Хендрикс Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс отметил, что хочет преуспеть в московском клубе.

– Что одноклубники успели рассказать про «Спартак»?

– Уже многое знал про клуб. Это самая популярная команда в России с огромной армией болельщиков и отличным стадионом.

Здесь играл Куинси Промес, выигрывал титул, и москвичи попали в Лигу чемпионов. Очень хочу поскорее тоже добиться со «Спартаком» успеха!

– Как прошла ваша первая встреча с Тедеско?

– Очень хорошо. Я увиделся с ним в гостинице перед медосмотром, мы поговорили. Тренер сказал, что рад меня видеть в команде. Надеюсь, вместе многого добьемся, – сказал Хендрикс.

Главное про новичка «Спартака» Хендрикса: играет как Фернандо, в ПСВ бесился из-за роли запасного, под него Тедеско может поменять схему

Семь красивейших зимних маршрутов для путешествия с семьей или друзьями

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья