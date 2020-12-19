Зырянов об эпизоде с Тедеско в Сочи: «У нас самая толерантная страна в мире. Обвинения высосаны из пальца»

Бывший полузащитник поделился мнением о ситуации с тренером «Спартака» , которая произошла в ходе матча с «Сочи» (0:1).

– Как вы отнеслись к скандальному эпизоду с Тедеско в Сочи?

– Я вообще считаю, что у нас самая толерантная страна в мире. И все эти обвинения [со стороны Тедеско] высосаны из пальца, – сказал Зырянов.

У Тедеско, напомним, произошел конфликт с тренером «Сочи» . Сразу после игры московский клуб заявил, что 35-летний тренер стал жертвой расизма. В твиттере «Спартака» также был пост, в котором, в частности, сказано: «В футболе нет места ксенофобии».

Бородин, комментируя инцидент, говорил: «Я сказал [Тедеско] две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом».

Цитатник «Спартака» и «Сочи»: Бородин сказал Тедеско про колизей, Доменико услышал, что может уезжать, и бросился на Джанаева: «Сколько денег?»