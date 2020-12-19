Зырянов об эпизоде с Тедеско в Сочи: «У нас самая толерантная страна в мире. Обвинения высосаны из пальца»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о ситуации с тренером «Спартака» Доменико Тедеско, которая произошла в ходе матча РПЛ с «Сочи» (0:1).
– Как вы отнеслись к скандальному эпизоду с Тедеско в Сочи?
– Я вообще считаю, что у нас самая толерантная страна в мире. И все эти обвинения [со стороны Тедеско] высосаны из пальца, – сказал Зырянов.
У Тедеско, напомним, произошел конфликт с тренером «Сочи» Дмитрием Бородиным. Сразу после игры московский клуб заявил, что 35-летний тренер стал жертвой расизма. В твиттере «Спартака» также был пост, в котором, в частности, сказано: «В футболе нет места ксенофобии».
Бородин, комментируя инцидент, говорил: «Я сказал [Тедеско] две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом».
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