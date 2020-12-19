Миладинович о переходе игроков «Зенита» в «Сочи»: «Это не значит, что мы их фарм-клуб»

Защитник «Сочи» поделился мнением о связи своей команды с «Зенитом».

– Как вы относитесь к высказываниям, что «Сочи» – это фарм-клуб ?

– Я не знаю, почему так говорят. А то, что игроки «Зенита» переходят в – это точно не значит, что мы их фарм-клуб. В последнем матче с «Зенитом» у нас было несколько моментов, в которых мы могли забить и все перевернуть. При счете 2:2 много чего могло бы произойти.

– Вы когда-то общались с ?

– Лично не общался, но он приезжает смотреть игры и заходит в раздевалку. После одной из побед он заходил. Говорил, что мы молодцы, – сказал Миладинович.