Миладинович о переходе игроков «Зенита» в «Сочи»: «Это не значит, что мы их фарм-клуб»

Теги Зенит премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Иван Миладинович Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился мнением о связи своей команды с «Зенитом».

– Как вы относитесь к высказываниям, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?

– Я не знаю, почему так говорят. А то, что игроки «Зенита» переходят в «Сочи» – это точно не значит, что мы их фарм-клуб. В последнем матче с «Зенитом» у нас было несколько моментов, в которых мы могли забить и все перевернуть. При счете 2:2 много чего могло бы произойти.

– Вы когда-то общались с Борисом Ротенбергом?

– Лично не общался, но он приезжает смотреть игры и заходит в раздевалку. После одной из побед он заходил. Говорил, что мы молодцы, – сказал Миладинович.

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