Федотов о 10:1 с «Ростовом»: «Мы заболели потом. Три поражения – и благородные товарищи из «Сочи» уезжают в ФНЛ»

Главный тренер «Сочи» вспомнил события матча чемпионата с «Ростовом» (10:1).

– советовался с вами, отказывая «Ростову» в переносе?

– Это длинная история. В плане информационной политики «Ростов», надо прямо сказать, нас переиграл. Мы знаем, как развивалась ситуация.

И про два письма в лигу в курсе, и про то, что официально было заявлено: мол, юноши не тренировались, а они уже месяц работали и были готовы. Кстати, мы до последнего не знали, кто приедет и будет играть. И узнали, что это юношеская команда, когда встречали ростовчан в аэропорту в день матча.

Президент принимал решение отказать в переносе не прямо перед игрой, а гораздо раньше, когда все руководители клубов РПЛ встретились и договорились: в этих условиях, друзья, переносов не будет. Но на бумаге это не записали, и даже Сергей Прядкин говорил в интервью, что это надо было сделать. Теперь, наученные горьким опытом, записали.

А потом был геройский поступок «Краснодара», который перенес матч с «Динамо». Но дальнейший ход событий все расставил по своим местам. Многие команды заболели, и переносить матчи было уже некуда. И мы тоже.

Представьте: перенесли тот матч с «Ростовом», его надо играть, а мы, как и в играх двух последних туров, не можем выйти на поле. Три поражения – и благородные товарищи из «Сочи» с высоко поднятой головой уезжают в .

– В истории с «Ростовом» вам есть за что испытывать угрызения совести?

– Только за то, что на команду вылилось столько грязи. Это нас очень прилично подкосило.

Тура четыре психологически не могли прийти в себя, и только стечение обстоятельств позволило нам в этот период набирать какие-то очки, – сказал Федотов.