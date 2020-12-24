Гайч может перейти в «Дженоа». С ЦСКА идут активные переговоры (TMW)

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как утверждает TMW, «Дженоа» ведет активные переговоры с московским клубом по поводу перехода форварда. Общение по этому вопросу идет успешно.

В надеются, что сумеют опередить берлинский «Унион» в борьбе за 21-летнего аргентинца.

Ранее появлялись сведения об интересе к нападающему со стороны «Трабзонспора», «Бешикташа» и «Бока Хуниорс».

Гайч провел 13 матчей в и сделал одну голевую передачу. С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.