Мария Захарова о блокировке YouTube-канала «Ахмата»: «Если есть дело до чеченского футбола, пусть заблокируют сначала головорезов, орудовавших на Кавказе в 90-е»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку канала «Ахмата» в YouTube.

«Блок-даун».YouTube заблокировал аккаунт футбольного клуба «Ахмат». Наверное, в объяснение что-нибудь промямлят про санкции и т. д.

У меня вопрос. Если американские интернет-олигархи перешли к политике репрессий, то нужно быть честными перед самими собой и отстаивать декларируемые идеалы – борьбу с фэйками, финансированием терроризма, вовлеченностью в незаконную деятельность.

Что там с блокировкой аккаунтов всех американских деятелей, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом, которые унесли миллионы жизней невинных людей?

Когда ожидать отключения, например, Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США, который в Совбезе ООН, двумя пальцами держа пробирку с белым порошком, врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения? Результат вранья – сотни тысяч убитых в Ираке гражданских лиц. Достоин отключения по всем параметрам, которые заявляются соцсетями как «правила сообщества». Когда планируют отключить?

Разве не достойны отключения от соцсетей другие высокопоставленные американские чиновники и политики, ответственные за распространение заведомых фэйков, ксенофобии, прославлении практики убийств иностранных лидеров? За примерами далеко ходить не надо. Еще в 2016 г. в эфире телеканала PBS экс-глава ЦРУ Майкл Морелл призвал «скрытно» убивать русских и иранцев в Сирии. Почему он еще в твиттере?

Все помнят инфернальный смех Хиллари Клинтон в ходе интервью CBS в 2011 г. над убийством Каддафи: «Мы увидели, пришли, он умер». И ничего. Примеров тысячи. Привести или сами поищут, да и найдут? Бери всю мировую «элиту» антииракской коалиции и отключай.

Из современных многочисленных примеров могу начать с заявления Сьюзан Райс в мае 2020 г. о том, что она видит закономерность в протестах против убийства полицейским Джорджа Флойда, захлестнувших всю страну. След демонстраций, по ее мнению, во многом «ведет в Россию».

И главное. Если хостингу YouTube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е, а сейчас с удовольствием выступают в качестве «экспертов» в американских же СМИ, типа «Голоса Америки», – написала Захарова в фэйсбуке.

Канал «Ахмата» на ютубе забанили. Похоже, из-за санкций США (до этого в инстаграме блокировали Кадырова)