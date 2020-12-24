РПЛ: «Блокировка YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Это противоречит базовым ценностям футбола»

выступила с заявлением о блокировке YouTube-канала видеохостингом.

«Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер.

Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку.

Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», – говорится в заявлении лиги.

Возможно, что блокировка канала клуба – продолжение санкций со стороны Министерства финансов США, которое ранее добавило «Ахмат» в санкционный список.