Хендрикс о переходе в «Спартак»: «Жду приключения в топ-клубе в сильной лиге»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия Йоррит Хендрикс Футбол

Полузащитник Йоррит Хендрикс высказался о своем переходе из ПСВ в «Спартак».

«В жизни настает время приходить и время уходить. Очень большая часть моей жизни была посвящена ПСВ. Я горжусь этим.

У меня останется множество хороших воспоминаний – от чемпионства и обретения друзей до первого матча за сборную Нидерландов на стадионе «Филипс».

Я настоящий болельщик ПСВ и всегда будут с теплым сердцем вспоминать клуб, работников и болельщиков. Ухожу с этой мыслью. 

С нетерпением жду нового приключения в топ-клубе в условиях сильного чемпионата», – сказал Хендрикс.

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