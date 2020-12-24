ПСВ подтвердил договоренность со «Спартаком» о трансфере Хендрикса

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Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в «Спартаке».

Нидерландский клуб объявил о договоренности с москвичами по трансферу футболиста. 25-летний Хендрикс подпишет контракт со «Спартаком» в случае успешного прохождения медосмотра.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро, а его зарплата в московском клубе составит около 1,2 млн евро в год.

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