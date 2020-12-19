ЦСКА близок к аренде хавбека «Ниццы» Данило с правом выкупа. Все затраты на трансфер – 10 млн евро

Полузащитник «Ниццы» может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как пишет «Чемпионат», ЦСКА близок к закрытию сделки по 24-летнему опорному полузащитнику.

Если клубам удастся окончательно договориться, то сделка будет оформлена как аренда с правом выкупа. Все затраты на потенциальный переход составят около 10 млн евро.

Вчера сообщалось, что согласовал условия контракта с хавбеком.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 4 матча в Лиге 1. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.