ЦСКА близок к аренде хавбека «Ниццы» Данило с правом выкупа. Все затраты на трансфер – 10 млн евро

Теги ЦСКА Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Данило Барбоза Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как пишет «Чемпионат», ЦСКА близок к закрытию сделки по 24-летнему опорному полузащитнику. 

Если клубам удастся окончательно договориться, то сделка будет оформлена как аренда с правом выкупа. Все затраты на потенциальный переход составят около 10 млн евро.

Вчера сообщалось, что ЦСКА согласовал условия контракта с хавбеком.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 4 матча в Лиге 1. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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