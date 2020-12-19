Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Эвертон» против «Вулверхэмптона»

В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. во вторник играет с на выезде, принимает .

В среду на своем поле сыграет с «Брайтоном», встретится с .

В четверг примет .

Перенесенные матчи

1-й тур

18-й тур

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ