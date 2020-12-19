Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Эвертон» против «Вулверхэмптона»

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В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. «Манчестер Юнайтед» во вторник играет с «Бернли» на выезде, «Вулверхэмптон» принимает «Эвертон».

В среду «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом».

В четверг «Арсенал» примет «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

1-й тур

Бернли – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
12 января, 23.15, «Терф Мур»
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18-й тур

Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл
Дата проведения
12 января, 21.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Эвертон
Дата проведения
12 января, 23.15, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Брайтон
Дата проведения
13 января, 21.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Кристал Пэлас
Дата проведения
14 января, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

16-й тур

Тоттенхэм – Фулхэм
Дата проведения
13 января, 23.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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