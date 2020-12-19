Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Эвертон» против «Вулверхэмптона»

В АПЛ проходят перенесенные ранее матчи. «Манчестер Юнайтед» во вторник играет с «Бернли» на выезде, «Вулверхэмптон» принимает «Эвертон».
В среду «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом».
В четверг «Арсенал» примет «Кристал Пэлас».
Перенесенные матчи
1-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 23.15, «Терф Мур»
18-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 21.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 12 января, 23.15, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 13 января, 21.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 января, 23.00, «Эмирейтс»
16-й тур
- Дата проведения
- 13 января, 23.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.