Агент Миранчука: «Парень прекрасно понимал, куда шел. В «Аталанте» серьезная конкуренция»

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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слова тренера Джан Пьеро Гасперини о своем клиенте.

«С Лешей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать.

Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол», – сказал агент.

25-летний Миранчук провел 7 матчей в Серии А, выходя на замену, и забил 1 гол.

Джан Пьеро Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»

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