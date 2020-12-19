Агент Миранчука: «Парень прекрасно понимал, куда шел. В «Аталанте» серьезная конкуренция»

, агент полузащитника «Аталанты» , прокомментировал слова тренера Джан Пьеро Гасперини о своем клиенте.

«С Лешей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать.

Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол», – сказал агент.

25-летний Миранчук провел 7 матчей в Серии А, выходя на замену, и забил 1 гол.

Джан Пьеро Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»