Джан Пьеро Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»

Главный тренер «Аталанты» сравнил российского полузащитника с хавбеком .

«У Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Иличича. Для футболиста всегда нужно искать наиболее подходящую [позицию].

Йосип хотел забить в воскресенье, но хорошо, когда он делает голевой пас. Впереди у нас порядок с Муриэлем и Сапатой.

Когда Малиновский в составе, он всегда опасен. Посмотрим, составят ли им конкуренцию Миранчук и Ламмерс», – сказал Гасперини.

25-летний Миранчук провел 7 матчей в Серии А, выходя на замену (в среднем – 21 минута на поле) и забил 1 гол.