Джан Пьеро Гасперини: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нужно искать подходящую позицию»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил российского полузащитника Алексея Миранчука с хавбеком Йосипом Иличичем.

«У Миранчука нет таких характеристик нападающего, как у Иличича. Для футболиста всегда нужно искать наиболее подходящую [позицию].

Йосип хотел забить в воскресенье, но хорошо, когда он делает голевой пас. Впереди у нас порядок с Муриэлем и Сапатой.

Когда Малиновский в составе, он всегда опасен. Посмотрим, составят ли им конкуренцию Миранчук и Ламмерс», – сказал Гасперини.

25-летний Миранчук провел 7 матчей в Серии А, выходя на замену (в среднем – 21 минута на поле) и забил 1 гол.

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