«Реал» впервые с октября не забил в Ла Лиге

«Реал» не смог обыграть «Осасуну» (0:0) в 18-м туре чемпионата Испании.

Впервые с 17 октября мадридцы завершили матч без забитых голов – тогда они не сумели поразить ворота (0:1).

С учетом всех турниров «Реал» забивал в каждом матче, начиная с 5 декабря. 1 декабря клуб проиграл в Лиге чемпионов со счетом 0:2.

В следующий раз команда встретится с «Атлетиком» в Суперкубке Испании – игра состоится 14 января.

«Реал» не смог обыграть «Осасуну» (0:0) и отстает от «Атлетико» на 1 очко, проведя на 3 матча больше