«Реал» впервые с октября не забил в Ла Лиге

«Реал» не смог обыграть «Осасуну» (0:0) в 18-м туре чемпионата Испании.
Впервые с 17 октября мадридцы завершили матч Ла Лиги без забитых голов – тогда они не сумели поразить ворота «Кадиса» (0:1).
С учетом всех турниров «Реал» забивал в каждом матче, начиная с 5 декабря. 1 декабря клуб проиграл «Шахтеру» в Лиге чемпионов со счетом 0:2.
В следующий раз команда Зинедина Зидана встретится с «Атлетиком» в Суперкубке Испании – игра состоится 14 января.
«Реал» не смог обыграть «Осасуну» (0:0) и отстает от «Атлетико» на 1 очко, проведя на 3 матча больше