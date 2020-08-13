Игроков в Англии призвали не обниматься при праздновании голов. Это просьба PFA из-за коронавируса

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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) обратилась ко всем игрокам Англии на фоне роста случаев заражения коронавирусом.

Футболисты получили письмо, в котором организация убеждает игроков следовать требованиям антикоронавирусного протокола. Игрокам также было сказано следовать официальным указаниям и перестать обниматься во время празднования забитых голов, пишет The Times.

Рост числа заразившихся новым типом коронавируса, приведший к третьему общенациональному локдауну в Великобритании, поставил под сомнение проведение некоторых матчей Кубка Англии, которые должны состояться на этих выходных.

Сложившаяся ситуация заставила PFA принимать экстренные меры.

За последнее время серьезные вспышки коронавируса случились в «Фулхэме», «Манчестер Сити» и «Астон Вилле». Из-за этого игры «дачников» против «Тоттенхэма» и «Бернли», а также матч «горожан» с «Эвертоном» в АПЛ были перенесены на неопределенный срок.

В приостановке АПЛ пока нет необходимости: это вряд ли остановит ковид в клубах, а вакцина до игроков дойдет нескоро

В АПЛ скачок заражений коронавирусом – 40 за неделю. Это в 2 раза больше предыдущего антирекорда

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