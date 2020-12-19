«Ман Сити» предложил де Брюйне зарплату ниже из-за потенциального трансфера Месси

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Полузащитник Кевин де Брюйне отклонил предложение «Манчестер Сити» о заключении нового контракта.

Дело в том, что «горожане» предложили 29-летнему бельгийцу зарплату ниже, чем он зарабатывает сейчас.

По информации журналиста The Athletic Сэма Ли, это связано с потенциальным трансфером форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Де Брюйне забил 3 мяча и сделал 8 голевых передач в 14 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Он выступает в составе английского клуба с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона. Сейчас он может вести переговоры с любым клубом относительно соглашения на лето.

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