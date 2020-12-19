Фонт о Месси: «Не осознаем, что значит иметь в составе лучшего в истории. Он получит пожизненный контракт в идеале»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о ситуации, сложившейся вокруг форварда сине-гранатовых , а также оценил вероятность сделок с участием каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

– Что вы планируете сделать, чтобы сохранить Месси?

– В идеале это будет пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы будем просто рассчитывать на него как на игрока. Хави уверен, что сохранение в команде лучшего игрока мира – это приоритет на данный момент.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе его присутствие в руководстве необходимо. Мы просто не осознаем, что значит иметь в составе лучшего игрока в истории на международном уровне! То, что он сможет нам дать после завершения карьеры, не поддается количественной оценке.

– Вы хотели бы кого-то подписать в зимнее трансферное окно?

– Это было бы неплохо. Есть очевидный вопрос, связанный с Эриком Гарсией. Он может сильно нам помочь, и с этим соглашаются все. Он хочет перейти и занять позицию в центре обороны, это был бы хороший трансфер.

Депай? Я не знаю, каково мнение нашего спортивного руководства по его поводу, – сказал Фонт.

Выборы президента «Барселоны» пройдут 24 января.