«Ман Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси, если он решит уйти из «Барсы»

Будущее форварда «Барселоны» остается неопределенным.

Аргентинец пока не принял решение о своем будущем. Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

, как сообщает The Telegraph, считает себя фаворитом в борьбе за Месси, если он все же решит сменить клуб.

Ранее была информация о том, что аргентинского форварда хочет подписать «ПСЖ».

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