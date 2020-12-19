«Ман Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси, если он решит уйти из «Барсы»

Будущее форварда «Барселоны» Лионеля Месси остается неопределенным.
Аргентинец пока не принял решение о своем будущем. Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
«Манчестер Сити», как сообщает The Telegraph, считает себя фаворитом в борьбе за Месси, если он все же решит сменить клуб.
Ранее была информация о том, что аргентинского форварда хочет подписать «ПСЖ».
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