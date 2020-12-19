«Уход Месси летом – наиболее вероятный исход». Кандидат в президенты «Барсы» Бенедито о форварде

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито высказался о будущем форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.
«Сохранение Месси в команде стало бы лучшей новостью для клуба, но я не очень оптимистично настроен. Учитывая ситуацию в клубе, я думаю, что очень важно, чтобы он остался в «Барсе» с пониманием того, что следующие 2 года могут быть трудными для нас.
Лео здесь уже 20 лет. Он фанат «Барселоны», и я думаю, что ему не все равно. Он дал нам очень многое, как и «Барселона» дала многое ему. Пришло время потрудиться нам всем.
Наиболее вероятный исход, который я вижу, – его уход из клуба этим летом», – сказал Бенедито.