«Уход Месси летом – наиболее вероятный исход». Кандидат в президенты «Барсы» Бенедито о форварде

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о будущем форварда в каталонском клубе.

«Сохранение Месси в команде стало бы лучшей новостью для клуба, но я не очень оптимистично настроен. Учитывая ситуацию в клубе, я думаю, что очень важно, чтобы он остался в «Барсе» с пониманием того, что следующие 2 года могут быть трудными для нас.

Лео здесь уже 20 лет. Он фанат «Барселоны», и я думаю, что ему не все равно. Он дал нам очень многое, как и дала многое ему. Пришло время потрудиться нам всем.

Наиболее вероятный исход, который я вижу, – его уход из клуба этим летом», – сказал Бенедито.