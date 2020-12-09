Черчесов о словах на ТВ: «Казанскому сказал спасибо. Не шел на спокойное интервью»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно своего недавнего интервью на телевидении.

– Со многими вашими утверждениями вроде «золотого актива» многие согласны по сути, но им не нравится форма, в которой это происходит. У вас не возникало потом мыслей, что можно сформулировать как-то иначе?

– Часто хожу на телевидение, но раньше такой реакции не было. Что изменилось? То, что в конкретный момент я захотел это сделать. Что и как хотел сказать – сказал. Не задай мне такой вопрос, последовал бы какой-то другой. Но эмоции с моей стороны остались бы теми же.

– Еще одна распространенная претензия по нашумевшему интервью: вы попытались переложить вину за поражение от Сербии на футболистов. Поэтому спустя некоторое время в студии «России 24» несколько раз повторили, что проигрыш в первую очередь ваша вина?

– Мне кажется, это аксиома, которая не требует дополнительных подтверждений. Но если мне о чем-то задают вопрос, то на него должен ответить. Это не значит, что ищу виноватых или оправдываюсь.

– На Дениса Казанского нет обиды за жесткие вопросы?

– Нет, конечно. Я ему спасибо сказал. Он свою работу выполнил идеально, как и его коллеги Черданцев с Губерниевым. Повторю, не шел на спокойное интервью. Предполагал, кто будет в студии, в каком направлении пойдет беседа.

– После 0:5 от Сербии уровень критики сборной и тренерского штаба был весьма приличный. Правда, Зобнин в интервью отметил: с тем, что творилось накануне ЧМ-2018, ни в какое сравнение не идет. А вы как считаете?

– Если нас критикуют, о нас говорят и с нас требуют, значит, мы интересны. И зрители к сборной неравнодушны. Этот интерес нужно обернуть в правильную форму, чтобы дать результат. Меня бы больше волновало, если бы не последовало никакого резонанса – что на победы, что на поражения.

Критика – это нормально, с ней сталкивается каждая команда, каждый тренер. У журналистов своя работа, и к этому спокойно отношусь. Другое дело, что каждое интервью должно оставлять какой-то посыл. Болельщик должен знать, чем мы живем, – сказал Черчесов.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил