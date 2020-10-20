Вудворд – самый высокооплачиваемый директор в АПЛ (3,09 млн фунтов). Он обошел Леви

Исполнительный вице-председатель вернул себе статус самого высокооплачиваемого директора среди руководителей клубов английской Премьер-лиги.

Как стало известно, в прошлом сезоне Вудворд заработал 3,09 миллиона фунтов.

Отмечается, что вице-председатель «Манчестер Юнайтед» долгое время удерживал статус самого высокооплачиваемого директора в лиге, однако временно утрачивал эту позицию по итогам сезона-2018/19.

Тогда Вудворд уступил председателю , заработавшему в позапрошлом сезоне 7 миллионов фунтов, включая 3 миллиона в виде бонуса, связанного со вводом в эксплуатацию нового стадиона «шпор».