Вудворд – самый высокооплачиваемый директор в АПЛ (3,09 млн фунтов). Он обошел Леви

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Тоттенхэм Дэниэл Леви Эд Вудворд Тоттенхэм Хотспур Стэдиум деньги Футбол

Исполнительный вице-председатель «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд вернул себе статус самого высокооплачиваемого директора среди руководителей клубов английской Премьер-лиги.

Как стало известно, в прошлом сезоне Вудворд заработал 3,09 миллиона фунтов.

Отмечается, что вице-председатель «Манчестер Юнайтед» долгое время удерживал статус самого высокооплачиваемого директора в лиге, однако временно утрачивал эту позицию по итогам сезона-2018/19.

Тогда Вудворд уступил председателю «Тоттенхэма» Дэниэлу Леви, заработавшему в позапрошлом сезоне 7 миллионов фунтов, включая 3 миллиона в виде бонуса, связанного со вводом в эксплуатацию нового стадиона «шпор».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья