Вудворд – самый высокооплачиваемый директор в АПЛ (3,09 млн фунтов). Он обошел Леви

Исполнительный вице-председатель «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд вернул себе статус самого высокооплачиваемого директора среди руководителей клубов английской Премьер-лиги.
Как стало известно, в прошлом сезоне Вудворд заработал 3,09 миллиона фунтов.
Отмечается, что вице-председатель «Манчестер Юнайтед» долгое время удерживал статус самого высокооплачиваемого директора в лиге, однако временно утрачивал эту позицию по итогам сезона-2018/19.
Тогда Вудворд уступил председателю «Тоттенхэма» Дэниэлу Леви, заработавшему в позапрошлом сезоне 7 миллионов фунтов, включая 3 миллиона в виде бонуса, связанного со вводом в эксплуатацию нового стадиона «шпор».