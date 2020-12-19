«Ювентус» выехал на матч с «Миланом». Дибала в заявке

намерен принять участие в центральном матче 16-го тура Серии А против «Милана».

Футболисты туринского клуба отправились в Милан на игру, которая должна начаться в 22:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Юве» должен был отправиться в Милан еще вчера, но поездку отложили до утра из-за опасений, что в команде могла начаться вспышка коронавируса. Положительные тесты на днях сдали и .

У Пауло Дибалы, который уже переболел ковидом в прошлом году, проявились симптомы простуды. Однако аргентинец включен в заявку на матч.