Рауль Рианчо: «Настоящий Кокорин вернется и заблистает только тогда, когда сам захочет»

Бывший тренер рассказал, как бы мотивировал нападающего московской команды Александра Кокорина.

– Рауль, вы отличный мотиватор. Допустим, вам дали задание провести тет-а-тет с Александром Кокориным. Это мегаталантливый парень, но у него в нынешнем сезоне не идет. Как бы вы его вернули к жизни?

– Это не было бы легкой задачей, но нет ничего невозможного. Там, где существует талант, его реально вернуть к жизни. Думаю, мы бы присели с Александром, я бы включил ему запись, на которой был бы тот самый Кокорин – ключевой игрок больших клубов России и сборной. Я показал бы ему это видео и спросил: «Ты бы хотел еще раз вернуться к тем кондициям?» Допустим, он ответил бы «да». На этом первичная диагностика была бы завершена, и я бы продолжил: «Отлично, тогда я тот человек, который поможет тебе в этом. Но захотеть стать прежним Кокориным должен в первую очередь ты сам».

Настоящий Кокорин снова вернется и будет блистать только тогда, когда он сам захочет этого. Все зависит от него. А я, в свою очередь, не буду ставить ему видео Марадоны, потому что не хочу, чтобы он делал что-то как Марадона. Я поставлю ему видео с Кокориным, потому что хочу, чтобы он вернулся.

– Завершили бы этот разговор словами: «И перестань уже носиться как курица без головы»?

– Ха-ха! Вполне возможно! Действительно, Кокорину порой лучше перестать бежать и подумать, что он будет делать дальше. Потому что если он находится в хорошей физической форме и готов выдерживать ритм игры, это означает: единственное, что мешает ему показывать себя на все 100%, – это то, что находится у него в голове, – сказал Рианчо.

В 8 матчах Кокорин забил 2 гола. Его статистика – здесь.