Константин Зырянов: «Спартак» остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли лидер позволит догнать себя»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

– История с брошенной перчаткой остается актуальной или уже нет?

– Если посмотреть на шесть очков отрыва, «Спартак», естественно, остается конкурентом «Зенита» за золото. Но вряд ли весной лидер позволит догнать себя. Считаю, хороший отрыв от красно-белых уже сделан. За первое место «Спартак» с «Зенитом» бороться в этом сезоне не будет.

– Остается только ЦСКА или накатить на финише еще «Краснодар» может?

– От «Краснодара» очень большой отрыв, и он вклиниться в борьбу за чемпионство тоже не сможет. Выходит, остается только одна команда – ЦСКА. Он весной тоже в еврокубках не играет, руки развязаны. Можно спокойно готовиться к каждой игре, – сказал Зырянов.

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