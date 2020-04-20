Владелец «Спартака» Федун – в пятерке самых обедневших миллиардеров России в 2020 году. Он потерял более 1,5 млрд долларов

Владелец московского вошел в список 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году.

Вице-президент «Лукойла» оказался на четвертой строчке рейтинга Forbes. Потери Федуна в 2020 году составили 1,757 млрд долларов. Состояние предпринимателя на 20 декабря 2020 года оценивается в 8,259 млрд долларов.

Больше Федуна за 2020 год потеряли лишь генеральный директор «Лукойла» и один из главных акционеров «Спартака» (-4,082 млрд долларов), председатель правления «Новатэка», председатель совета директоров «Сибура» и глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон (-3,555 млрд долларов), а также владелец частной инвестиционной группы Volga Group и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко (-2,339 млрд долларов).