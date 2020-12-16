Георгий Черданцев: «При Федуне в «Спартаке» было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. О каких стратегических задачах может идти речь?»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о решении «Спартака» оставить до конца сезона, несмотря на то, что тренер заявил, что не станет продлевать контракт, а также высказался о задачах клуба.

«Ближайшие полгода – это потерянное время. В чем мотивация команды и тренера? Да ни в чем. Можно сколько угодно говорить о профессионализме, но когда все знают, что тренер через 11 матчей уходит, только честно выполненной работы мало.

Ведь это психология. Игроки понимают: так, тренер уходит, придет новый, какие требования, не понятно, какие мои перспективы в этой команде с новым тренером, не понятно, а может быть попросить агента подумать над какими-то вариантами? Даже если такой ход мыслей будет в 2-3 головах, а не во всей команде, это уже будет идти во вред делу. Ну то есть никак не способствовать результату.

Когда спрашивают, кто будет следующим тренером или кого бы следовало назначить, считаю эти вопросы второстепенными. Потому что совершенно все равно, кто будет тренером, если не понятно главное: задача (задачи), под которые он приглашается.

Новый тренер. Зачем? Чтобы стать чемпионом? «Спартак» 22 раза был чемпионом страны, ну станет в 23-й, что изменится? Ничего. Пять лет назад «Спартак» стал чемпионом. Что изменилось? Ничего. Солнце по-прежнему восходит на востоке, садится на западе, а земля вращается вокруг него.

В 2022 году «Спартаку» 100 лет. Может быть, задача стать чемпионом в юбилейный год? Но в мире нет тренера, который со 100-процентной гарантией выполнит эту задачу. Ни Гвардиола ни Нагельсманн. Никто. Более того, когда Гвардиоле скажут, что на поле можно выпускать только ограниченное число футболистов определенного гражданства, он покрутит пальцем у виска и пойдет домой.

Я понимаю в качестве работы футбольного клуба вдолгую такие задачи. Например. Увеличить продажу абонементов в два раза. Или стать в ближайшие пять лет чемпионами минимум два раза. Или в течение пяти лет выйти первыми из российских клубов в полуфинал Лиги чемпионов (в 1/2 Кубка чемпионов уже играли). Или в течение пяти лет найти, натренировать, увеличить стоимость и продать игрока не менее чем за 30 миллионов. Или двух игроков. Или трех. Или в течение пяти лет иметь по трансферам положительное сальдо от 100 процентов и выше.

Как вы понимаете, каждая из этих задач: а) требует совершенно разных тренеров; б) требует времени. Много времени.

С тех пор как клубом владеет , «Спартак» сменил 9 (!) иностранных тренеров (включая Старкова и Кузнецова) и 10 российских, включая и.о. Итого – 19 тренеров меньше чем за 20 лет.

Никто из них, кроме Карпина, не задержался на своем посту больше, чем на сезон, полтора. Для особо умных поясню: Каррера проработал два астрономических года, но в них уложился только один полноценный сезон с 1-го и до 30-го тура. Об этом речь, а не о том, что означает число 1,5.

О каких стратегических задачах при такой текучке кадров может идти речь? Поэтому возвращаясь к вопросу о следующем тренере – это совершенно не важно. В отсутствие стратегии и долгосрочных задач тренировать «Спартак» может в принципе, кто угодно», – написал Черданцев.

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