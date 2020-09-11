Азмун, Сон и Кубо – в топ-5 самых дорогих игроков Азии (Transfermarkt)

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Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих азиатских футболистов.

Первое место в списке занял атакующий игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, который оценен в 64 млн евро.

Также в топ-5 попал форвард «Зенита» Сердар Азмун – 18 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков Азии:

1. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 64 млн евро;

2. Такефуса Кубо («Реал», в аренде в «Вильярреале») – 30 млн;

3. Ли Кан Ин («Валенсия») – 20 млн;

4-5. Такехиро Томиясу («Болонья»), – 18 млн;

4-5. Сердар Азмун («Зенит») – 18 млн;

6. Хван Хи Чхан («РБ Лейпциг») – 15 млн;

7-8. Даити Камада («Айнтрахт») – 12 млн;

7-8. Сея Накадзима («Порту») – 12 млн;

9-10. Такуми Минамино («Ливерпуль») – 10 млн;

9-10. Мехди Тареми («Порту») – 10 млн.

 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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