Азмун, Сон и Кубо – в топ-5 самых дорогих игроков Азии (Transfermarkt)

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих азиатских футболистов.

Первое место в списке занял атакующий игрок «Тоттенхэма» Мин, который оценен в 64 млн евро.

Также в топ-5 попал форвард – 18 млн евро.

Топ-10 самых дорогих игроков Азии:

1. Сон Хын Мин ( ) – 64 млн евро;

2. Такефуса Кубо («Реал», в аренде в «Вильярреале») – 30 млн;

3. Ли Кан Ин ( ) – 20 млн;

4-5. Такехиро Томиясу ( ), – 18 млн;

4-5. Сердар Азмун («Зенит») – 18 млн;

6. Хван Хи Чхан ( ) – 15 млн;

7-8. Даити Камада ( ) – 12 млн;

7-8. Сея Накадзима («Порту») – 12 млн;

9-10. Такуми Минамино ( ) – 10 млн;

9-10. Мехди Тареми ( ) – 10 млн.