Медведев о планах «Зенита»: «Вторая звезда к 2025 году»

Генеральный директор высказался о планах команды на будущее.

– Как изменится состав команды?

– Пока никаких переговоров не ведем. С Сергеем Семаком мы продлили контракт по схеме «2+1» – на 2 года с возможностью продления еще на год с обеих сторон. Ближайшей задачей является получение титула чемпиона России во второй раз, а на 2025-й год – второй звезды.

Работы много: и чемпионат Европы в 2021-м, и финал Лиги чемпионов в 2022-м. Самое главное, что ни один из турниров не отменили, только перенесли. Мы готовы принимать даже большее количество матчей, чем было запланировано. Но важно победить пандемию, чтобы люди со всего мира могли приехать и наслаждаться футболом и красотой нашего города, – заявил Медведев.

Напомним, что «Зенит» получит 2-ю звезду, когда в 10-й раз выиграет чемпионат страны. На данный момент у петербуржцев 6 побед в истории клуба.

За 7 туров до конца нынешнего сезона «Зенит» опережает идущий 2-м «Локомотив» на 9 очков.