Сергей Семак: «Изначально не считал «Брюгге» аутсайдером нашей группы»

Главный тренер высказался о группе своей команды в Лиге чемпионов.

– Легких групп в таком турнире, как Лига чемпионов, не может быть в принципе. Группа у нас непростая, интересная. Нам хочется сыграть весной-2021 в Лиге чемпионов, но того же хотят и все остальные, так что путевки на выход из группы никому заранее не гарантированы.

– То, что вы начали турнир матчем с аутсайдером группы «Брюгге» у себя дома и проиграли, – большой удар для вас?

– «Брюгге» – известный клуб в Европе. Я изначально не считал, что он является аутсайдером нашей группы. И самое главное, что сам «Брюгге» уж точно не считает себя аутсайдером, что и показал в Петербурге. Плохо, что мы проиграли, никто с этим не спорит. Однако нам еще предстоит ответный матч с , в котором мы будем бороться за победу.

– Насколько важен для «Зенита» тот факт, что последний матч в группе пройдет в Петербурге?

– Спасибо нашему стадиону! Еще недавно подобное было невозможно, а вот теперь заключительный, зимний поединок в группе мы проведем дома. Это важный момент с учетом того, что судьба весенней путевки нередко решается именно в заключительном матче. Конечно, очень хочется, чтобы на наших домашних матчах было как можно больше болельщиков, которые окунулись бы в праздничную атмосферу Лиги чемпионов. Но это зависит не от нас, а от того, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом.

– Почему вы так уверенно – перед стартом турнира – называли фаворитом вашей группы именно «Боруссию» из Дортмунда?

– В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы играли в своей группе против «Лейпцига», и те матчи были очень сложными, а «Лейпциг» в итоге дошел до полуфинала Лиги чемпионов. При этом дортмундская «Боруссия» опередила тот самый у себя в чемпионате Германии-2019/2020, где уступила только мощнейшей «Баварии», которая в прошлом сезоне выиграла вообще все что можно в Европе. Как тут было не назвать «Боруссию» фаворитом нашей группы?

– А что скажете про римский «Лацио», который только что обыграл эту «Боруссию»?

– В прошлом сезоне команда набрала в серии А одинаковое количество очков с едва не вышедшей в полуфинал чемпионов «Аталантой» и впервые за много лет получила право сыграть в Лиге чемпионов. А лучший бомбардир выиграл по итогам сезона престижную «Золотую бутсу». Так что клуб это очень серьезный. Что «Лацио» и доказал в матче с «Боруссией», где как раз и блеснул в первую очередь тот самый Иммобиле, – сказал Семак.