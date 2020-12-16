Прибыль «Челси» составила 32,5 млн фунтов в 2020 финансовом году. Она была бы рекордной без пандемии

«Челси» опубликовал итоги финансового года, завершившегося 30 июня 2020-го.

Товарооборот группы Chelsea FC plc сократился до 407,4 миллиона фунтов. Годом ранее объем был равен 446,7 миллиона. Сокращение связано с влиянием пандемии коронавируса, сказавшейся на всех источниках дохода.

Прибыль «Челси» составила 32,5 миллиона фунтов. Такой показатель связан с выходом клуба в и продажами футболистов, осуществленными в течение финансового года.

Влияние пандемии коронавируса на выручку было частично компенсировано снижением затрат, связанных с проведением матчей, из-за переноса игр. «Челси» в своем пресс-релизе подчеркивает, что клуб не пользовался правительственной программой сохранения рабочих мест, хотя продолжал в течение всего 2020 финансового года выплачивать зарплату штатным и временным сотрудникам, которым при этом не требовалось работать.

Согласно расчетам клуба, если бы пандемия коронавируса не привела к приостановке футбольного сезона весной, добился бы рекордной для себя прибыли и рекордного объема товарооборота, доходы «синих» увеличились бы пятый год подряд.