«Челси» набрал 26 очков после 16 туров АПЛ. При Абрамовиче хуже было только в сезоне-2015/16

Теги Челси Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Роман Абрамович Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) в 16-м туре АПЛ.

Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 26 очков после 16 туров чемпионата в этом сезоне. С 2003 года, когда клуб приобрел Роман Абрамович, хуже команда выступала только в сезоне-2015/16.

Тогда командой руководил Жозе Моуринью, а «Челси» набрал 15 баллов после 16 матчей АПЛ. Португалец был уволен как раз после 16-го тура, по итогам которого команда опустилась на 16-е место в турнирной таблице.

«Синие» выиграли лишь один из последних шести матчей в чемпионате. Следующая запланированная игра – против «Манчестер Сити».

Команда занимает промежуточное 6-е место в АПЛ с 26 очками.

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