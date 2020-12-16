Роналду с 33 голами – лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в 2020-м, без учета пенальти – Левандовски (27)

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в чемпионате Италии в 2020 году 33 мяча.

Это лучший результат среди игроков топ-5 лиг Европы.

Второе место у Роберта Левандовского («Бавария») – 32 гола. В топ-5 также входят Чиро Иммобиле («Лацио», 28), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – по 23.

Без учета пенальти больше всех мячей в топ-5 лиг Европы в уходящем году забил Левандовски – 27.

Далее идут Холанд (22), Роналду (20), Иммобиле (18), Салах и Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – по 17.

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