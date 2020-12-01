Левандовски – лучший игрок 2020 года, Месси – 2-й, Роналду – 3-й (The Guardian)

Английское издание The Guardian представило список лучших футболистов 2020 года.
Первое место в рейтинге занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, второе – капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, третье – форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Топ-10 футболистов 2020 года по версии The Guardian:
1. Роберт Левандовски («Бавария» / Польша);
2. Лионель Месси («Барселона» / Аргентина);
3. Криштиану Роналду («Ювентус» / Португалия);
4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);
5. Садьо Мане («Ливерпуль» / Сенегал);
6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);
7. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет);
9. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» / Нидерланды).
С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.