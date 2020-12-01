Левандовски – лучший игрок 2020 года, Месси – 2-й, Роналду – 3-й (The Guardian)

Английское издание The Guardian представило список лучших футболистов 2020 года.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, второе – капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, третье – форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Топ-10 футболистов 2020 года по версии The Guardian:

1. Роберт Левандовски ( / Польша);

2. Лионель Месси ( / Аргентина);

3. Криштиану Роналду ( / Португалия);

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);

5. Садьо Мане («Ливерпуль» / Сенегал);

6. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд / Норвегия);

7. («ПСЖ» / Франция);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет);

9. Неймар («ПСЖ» / Бразилия);

10. Вирджил ван Дейк ( / Нидерланды).

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.