Клопп про 0:0 с «Ньюкаслом»: «Ливерпуль» сделал достаточно для победы. У нас было 4 верных шанса»

Главный тренер подвел итоги матча 16-го тура с (0:0).

«В АПЛ выступают лишь хорошие команды. У нас были отличные моменты, чтобы забить. Соперники сильны, и такое случается регулярно.

Можно подумать, что мне не стоит делать комплименты своей команде [после такого результата], но мне выступление понравилось. Оно было действительно хорошим.

Можем ли мы играть лучше? Да, но и в этом матче мы сделали более чем достаточно для победы.

У нас было, кажется, четыре стопроцентных момента. Раньше мы обыгрывали «Ньюкасл» и при меньшем количестве голевых шансов. Сегодня нам это не удалось, но мы принимаем такой итог. Я доволен увиденным.

Парни разочарованы, и это нормально, но дело не в их игре. На этом фундаменте мы можем что-то строить в следующие недели, месяцы. Очень хорошая игра, но не тот результат, на который мы рассчитывали», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» 3 месяца не уступает в АПЛ: 6 побед, 6 ничьих. 2:7 от «Астон Виллы» – последнее поражение