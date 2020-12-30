Криштиану Роналду: «Надеюсь отыграть еще много-много сезонов. Чувствую себя хорошо»

Форвард рассказал о желании продолжать играть в футбол.

«Я все еще хорошо себя чувствую, сейчас хороший момент в моей жизни. Надеюсь отыграть еще много-много сезонов, но кто знает, что будет дальше.

Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения. Сейчас Криштиану в порядке. Когда я говорю с молодыми ребятами, я всегда советую им наслаждаться моментом, потому что никогда не знаешь наперед, что случится завтра, что может произойти у тебя в семейной жизни.

Я вижу яркое будущее впереди, и я этому рад», – сказал Роналду.

В нынешнем сезоне 35-летний португалец провел 10 матчей в Серии А и забил 12 мячей. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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