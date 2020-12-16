«Роналду почти ничего не делает в фазе обороны. И Дибала мало помогает». Капелло о форвардах «Юве»

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением о работе форварда туринцев Пауло Дибалы.

«Когда Дибала в порядке, на поле он способен на все, даже играя вместе с Моратой и Роналду. Криштиану почти ничего не делает в оборонительной фазе, и Дибала мало помогает, но команда поддерживает их, когда они в хорошей форме.

Многое зависит и от конкретных матчей, конкретных соперников. Принцип «мы верны себе и с остальными не считаемся» уже не работает. Если готовиться с таким подходом, нужных результатов не достичь.

Хорошие тренеры готовятся к конкретным матчам, подстраиваются под соперника, вносят нужные правки. Лучше всех игру при помощи замен меняют Зидан и Аллегри», – сказал Капелло.

«Я бы не обменял Дибалу на Погба. На Кейна – да, если бы смог». Капелло об аргентинце

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