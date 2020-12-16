Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о ситуации, сложившейся вокруг арбитра Игоря Панина, который работал на матче «Сочи» – «Спартак» (1:0) в 18-м туре .

– Что можете сказать по ситуации после матча «Сочи» – «Спартак», когда главный арбитр встречи Игорь Панин выпивал с представителями хозяев?

– Сейчас прием судей – задача клубов, это закреплено регламентом соревнований. Как только я приехал в Россию, сразу предложил РФС изменить это регулирование. Мы скопируем порядок УЕФА: со следующего года РФС вместе с турагентствами будут заниматься этими вещами, чтобы избежать таких слухов. Это было мое первое предложение в РФС, и мы это организуем в скором времени.

Я воздержусь от публичной оценки ситуации с , так как еще не закончено дисциплинарное разбирательство. Решение по этому делу планируется в январе.

– Вы довольно долго не появлялись в публичном пространстве. Почему перестали выступать с комментариями?

– Я всегда доступен, если кто-то спрашивает. Мое мнение сейчас не так интересно, потому что для рассмотрения спорных ситуаций собирается Экспертно-судейская комиссия. Возможно, для медиа этого достаточно.

Конечно, СМИ очень важны для современного футбола, но для меня важнее делать мою работу, а не раздавать интервью каждый день. Лучше я буду сфокусирован на анализе работы арбитров и организации семинаров для судей.

– Но глава Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц иногда дает комментарии по спорными моментам до официального вердикта. Как вы к этому относитесь?

– Это совершенно нормально, потому что он возглавляет Судейский комитет и ЭСК. У него есть полное право высказывать мнение. Он много делает для судей, пытается исправить судейскую сферу в России и берет на себя ответственность за проведение реформ. У него есть право делать любые заявления, – сказал Кашшаи.

Отстранили судью Панина, который работал на «Сочи» – «Спартак». Его заметили в отеле с людьми из «Сочи» (возможно, они пили алкоголь)