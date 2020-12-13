Гендиректор «Сочи» о Панине: «Мы встречаем судей, провожаем их. Зачем высасывать из пальца?»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил, почему сотрудник клуба встречался в ресторане с арбитром , судившим матч 18-го тура между южанами и «Спартаком» (1:0).

«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошел начальник команды.

Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями. РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь все высасывать из пальца?

Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет

Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», – заявил Рубашко.

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