Куман о чемпионстве: «Сделать это будет непросто. Нужно быть реалистом»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о ничьей с (1:1) в матче испанской Примеры.

«Мы заслуживали победы и сделали все необходимое для этого. У них был лишь один подход. Мы создавали моменты, но не забили пенальти и допустили ошибку в защите... Все было хорошо, мы усердно трудились и сделали достаточно для победы, но подобное происходит не впервые.

В первом тайме у нас были проблемы с выходом из обороны, мы не открывались между линиями, возможно, из-за боязни рисковать. Во втором тайме у нас были моменты, но мы их не реализовали.

Да, ошибка привела к голу в наши ворота, но не будем никого винить. Каждый может ошибиться. У нас были моменты, чтобы забить, но мы этого не сделали. Нельзя сказать, что «Барса» играет лучше без Месси. Это еще один игрок. В общем и целом мы провели хороший матч. Но отдельные ошибки стоили нам очков.

Нужно быть реалистом, [завоевать чемпионство] будет очень непросто. Нет ничего невозможного, но нужно осознавать, какое у нас отставание. выглядит очень хорошей, очень сильной командой, пропускает мало голов», – сказал Куман в эфире Movstar.