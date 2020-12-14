«Широков работает за 50 тысяч и находится на грани нищеты, семья из 8 человек». Адвокат избитого судьи об экс-игроке

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Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова в деле о его избиении экс-футболистом сборной России Романом Широковым, сообщил о документах, предоставленных бывшим игроков в суд.

«У нас заявлен иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей. Широков предъявил документы, что он стал работать за 50 тысяч в месяц.

С учетом того, что его семья, как он утверждает, составляет 8 человек с ним вместе, он находится на грани нищеты.

При этом на нем богатейший особняк в Истринском районе, несколько иномарок и так далее. Поэтому суд будет решать, какие обеспечительные меры принимать», – сказал Островский.

Широков устроился в юридическую компанию после избиения судьи Данченкова. Он избежал ареста

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