Салах был назван игроком века на Globe Soccer Awards 23% болельщиков. За Роналду проголосовали 38%, за Месси – 24%

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Стали известны результаты голосования болельщиков в номинации «Лучший игрок XXI века» от Globe Soccer Awards.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, получивший приз, набрал 38% голосов, сообщает ESPN.

За нападающего «Барселоны» Лионеля Месси проголосовали 24% участников опроса.

Третьим в голосовании стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, набравший 23% голосов.

Также на награду был номинирован экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо. Отметим, что награда Globe Soccer Awards вручается не только по результат голосования болельщиков, но и с учетом мнения жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.

Болельщики выбрали Роналду игроком 2020-го. Жюри Globe Soccer Awards проголосовало за Левандовского (Tuttosport)

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