Салах был назван игроком века на Globe Soccer Awards 23% болельщиков. За Роналду проголосовали 38%, за Месси – 24%

Стали известны результаты голосования болельщиков в номинации «Лучший игрок XXI века» от Globe Soccer Awards.

Форвард , получивший приз, набрал 38% голосов, сообщает ESPN.

За нападающего «Барселоны» проголосовали 24% участников опроса.

Третьим в голосовании стал нападающий , набравший 23% голосов.

Также на награду был номинирован экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо. Отметим, что награда Globe Soccer Awards вручается не только по результат голосования болельщиков, но и с учетом мнения жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.

Болельщики выбрали Роналду игроком 2020-го. Жюри Globe Soccer Awards проголосовало за Левандовского (Tuttosport)