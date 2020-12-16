Салах был назван игроком века на Globe Soccer Awards 23% болельщиков. За Роналду проголосовали 38%, за Месси – 24%

Стали известны результаты голосования болельщиков в номинации «Лучший игрок XXI века» от Globe Soccer Awards.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, получивший приз, набрал 38% голосов, сообщает ESPN.
За нападающего «Барселоны» Лионеля Месси проголосовали 24% участников опроса.
Третьим в голосовании стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, набравший 23% голосов.
Также на награду был номинирован экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо. Отметим, что награда Globe Soccer Awards вручается не только по результат голосования болельщиков, но и с учетом мнения жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.
Болельщики выбрали Роналду игроком 2020-го. Жюри Globe Soccer Awards проголосовало за Левандовского (Tuttosport)