Болельщики выбрали Роналду игроком 2020-го. Жюри Globe Soccer Awards проголосовало за Левандовского (Tuttosport)

Болельщики выбрали форварда победителем номинации «Лучший игрок года» от , сообщает Tuttosport.

Большинство фанатов проголосовало за португальца, но награду получил нападающий «Баварии» .

Причина в том, что жюри премии, состоящее из футбольных тренеров и менеджеров, назвало лучшим поляка, а их голоса оцениваются в 60% от общего числа.

В итоге Роналду стал лучшим игроком XXI века, Левандовски – игроком 2020 года.

Напомним, что в организации премии Globe Soccer Awards принимал участие агент португальца Жорже Мендеш, который сегодня получил приз лучшему агенту XXI века.