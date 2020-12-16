Болельщики выбрали Роналду игроком 2020-го. Жюри Globe Soccer Awards проголосовало за Левандовского (Tuttosport)

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Болельщики выбрали форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду победителем номинации «Лучший игрок года» от Globe Soccer Awards, сообщает Tuttosport.

Большинство фанатов проголосовало за португальца, но награду получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Причина в том, что жюри премии, состоящее из футбольных тренеров и менеджеров, назвало лучшим поляка, а их голоса оцениваются в 60% от общего числа.

В итоге Роналду стал лучшим игроком XXI века, Левандовски – игроком 2020 года.

Напомним, что в организации премии Globe Soccer Awards принимал участие агент португальца Жорже Мендеш, который сегодня получил приз лучшему агенту XXI века.

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