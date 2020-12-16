Министр спорта РФ о лимите: «Если сборные это устраивает, надо оставить как есть. Это не черное и белое»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о лимите на легионеров в формате «8+17», который сейчас действует в российском футболе.

– Надо ли отменять лимит?

– Это не черное и белое. Совсем отменять? В футболе надо понимать, что нам дает цифра лимита легионеров. Если сборные это устраивает и есть баланс, то оставить как есть. Стратегия сейчас принята правильная, я считаю.

Может, эта философия через какое-то время приведет нас к тому, что лимит надо уменьшать. Если мы полностью снимем ограничения, то некоторым командам будет интересно, а для всего российского футбола это сложится не лучшим образом, – сказал Матыцин.

Министр спорта РФ о лимите: «Если в клубе играет 5-7 легионеров, как формировать сборную? Надо создать систему воспитания игроков»