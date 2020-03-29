Федун о матчах РПЛ без зрителей: «Один матч обойдется в 15-20 млн рублей, а доходов – ноль. Какой смысл?»

Владелец Леонид Федун рассказал, как относится к идее проведения оставшихся матчей РПЛ при пустых трибунах.

– Мое отношение к такому варианту? Так... Как бы лучше сформулировать... Это не очень разумное решение.

– Почему?

– А какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв.

– В Европе всерьез подумывают над таким вариантом доигровки чемпионатов.

– Там другая картина. В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт – оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков – ноль. Вот и считайте сами.

– В РПЛ рассчитывают возобновить сезон в любую неделю с середины июня по середину июля. Это реально?

– Хотелось бы в это верить. Надеюсь, закончится это безумие, которое сейчас происходит, и мы все-таки сможем победить коронавирус, – заявил Федун.

Решение о приостановке розыгрышей РПЛ и ФНЛ было принято 17 марта. Ранее сообщалось, что РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля.

В России выявлены 47 121 случай заражения коронавирусом, за вчерашний день число заразившихся увеличилось на 4268. Скончались 405 человек.