Червиченко о Федуне: «500 долларов за бутылку вина для него дорого. А вот за Тила 20 млн – херня»

Бывший президент поделился мнением о работе нынешнего владельца клуба .

«Федун легко покупал «Спартак» – он очень богатый человек, для него эти деньги ничего не решают. Просто посмотрите на его покупки – где и как он ошибается. 10 миллионов туда, 10 миллионов сюда – не такая трагедия.

При этом он будет долго смотреть на бутылку вина за 500 долларов – потому что считает, что это дорого. А вот за Тила 20 млн – херня. Наверное же, все наоборот? Для меня 500 долларов за бутылку вина недорого, а Тил за 20 млн – преступление.

Было время, когда Федун на финансовых проектах в зарабатывал больше, чем компания на нефтянке. Потому что там он профессор. Он там в своей лодке, до этого в академии читал лекции по политэкономике.

Все эти рынки, акции – все эти вещи, он в них реально хорош. По части финансов он очень квалитетный, заслуженный, структурный, какой надо. Кроме футбола, у него все в порядке.

Я вот в балете ничего не понимаю. Думаю, Федун тоже. Если мы с ним начнем вкладываться в балет, вряд ли у нас что-то получится. Только если действовать с чьих-то чужих слов. Вот кто эти чужие слова произносит, как формировать инвестиции в балете, нас скорее всего ограбит. Так и Федун в футболе – его все время пытаются ограбить.

Сейчас появилась Зарема. Как некий стопор – наверное, неплохая ситуация. Я вообще слабо представляю, кто мог бы Федуна одернуть, кого бы он послушал и которые бы ему сказали: «Леонид, вот этого делать точно не надо».

На сегодняшний день, пожалуй, пару человек: и, наверное, Зарема. Только они могут как-то на него повлиять, только к ним он прислушается», – сказал Червиченко.

Целиком интервью Червиченко можно посмотреть на ютуб-канале Глеба Чернявского.