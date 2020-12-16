Агент Ришарлисона: «Зенит» с нами не связывался. «Эвертон» не продаст игрока дешевле 100 млн фунтов»

Ренато Веласко, агент форварда Ришарлисона, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту.

Ранее сайт Fichajes.net сообщил, что питерцы готовы платить бразильцу 10 миллионов евро ежегодно в течение пяти лет, а «Эвертону» могут выплатить 40 млн евро.

«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов.

У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», – сказал Веласко.

В нынешнем сезоне 23-летний провел 11 матчей и забил 2 гола в . Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.