Агент Ришарлисона: «Зенит» с нами не связывался. «Эвертон» не продаст игрока дешевле 100 млн фунтов»

Ренато Веласко, агент форварда «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.
Ранее сайт Fichajes.net сообщил, что питерцы готовы платить бразильцу 10 миллионов евро ежегодно в течение пяти лет, а «Эвертону» могут выплатить 40 млн евро.
«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов.
У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», – сказал Веласко.
В нынешнем сезоне 23-летний Ришарлисон провел 11 матчей и забил 2 гола в АПЛ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.