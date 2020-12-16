Агент Ришарлисона: «Зенит» с нами не связывался. «Эвертон» не продаст игрока дешевле 100 млн фунтов»

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Ренато Веласко, агент форварда «Эвертона» Ришарлисона, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

Ранее сайт Fichajes.net сообщил, что питерцы готовы платить бразильцу 10 миллионов евро ежегодно в течение пяти лет, а «Эвертону» могут выплатить 40 млн евро.

«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов.

У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов «Эвертон» не продаст его», – сказал Веласко.

В нынешнем сезоне 23-летний Ришарлисон провел 11 матчей и забил 2 гола в АПЛ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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