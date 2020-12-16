«Реал» может предложить до 20 млн евро за Пепе из «Гремио». «Зениту» форвард тоже интересен

Нападающий «Гремио» Пепе Косса может сменить команду.

Как сообщает журналист SporTV Андре Эрнан, интересуется футболистом и может предложить за него до 20 миллионов евро.

Отмечается, что на этой неделе представитель клуба следил за игрой форварда.

Вице-президент Пауло Луз при этом отметил, что клуб не получал никаких предложений по нападающему, а про интерес «Реала» он и вовсе ничего не слышал.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются , , . С его статистикой можно ознакомиться здесь.