«Реал» может предложить до 20 млн евро за Пепе из «Гремио». «Зениту» форвард тоже интересен

Нападающий «Гремио» Пепе Косса может сменить команду.
Как сообщает журналист SporTV Андре Эрнан, «Реал» интересуется футболистом и может предложить за него до 20 миллионов евро.
Отмечается, что на этой неделе представитель клуба следил за игрой форварда.
Вице-президент «Гремио» Пауло Луз при этом отметил, что клуб не получал никаких предложений по нападающему, а про интерес «Реала» он и вовсе ничего не слышал.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Зенит», «Севилья», «Порту». С его статистикой можно ознакомиться здесь.