Озила предложили «Ювентусу». Представители клуба и игрока контактируют

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клуб.

32-летнего футболиста предложили , который ранее был заинтересован в нем. Как пишет Tuttosport, представители Озила и «Юве» контактируют.

Не исключен вариант, что «Ювентус» возьмет Озила в аренду и будет выплачивать ему часть зарплаты, остальная часть останется за «Арсеналом». Турецкий агент футболиста работает в этом направлении.

Напомним, Озил был исключен из заявки «Арсенала» на Премьер-лигу и Лигу Европы на этот сезон. В январе он может быть внесен в них.

Срок контракта игрока с клубом истекает летом 2021 года, с пятницы он может вступать в переговоры с другими командами.

Месут Озил: «Сейчас очень трудное время для «Арсенала». Хотел бы помочь команде»