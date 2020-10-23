Лидеры «Арсенала» считают, что Озила нужно вернуть в состав. Мнения в раздевалке разделились

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Мнения игроков «Арсенала» по поводу полузащитника команды Месута Озила разделились.

Как пишет The Telegraph, лидеры команды считают, что футболист должен быть возвращен в состав лондонцев. На тренировках Озил впечатлил партнеров по команде. Ряд игроков «Арсенала» полагает, что возвращение хавбека поможет изменить ситуацию в АПЛ.

Считается, что решение главного тренера команды Микеля Артеты вывести Озила из состава является одной из причин раскола в раздевалке «Арсенала».

Напомним, 32-летний игрок был исключен из заявки «канониров» на Премьер-лигу и Лигу Европы на этот сезон. В январе он может быть внесен в них.

Срок контракта игрока с клубом истекает летом 2021 года, с пятницы он может вступать в переговоры с другими командами.

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