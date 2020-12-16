Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2022 года. Хорват пошел на снижение зарплаты (Marca)

«Реал» договорился с полузащитником о продлении контракта.

По информации Marca, хорват подпишет соглашение на один год. Его новый контракт будет действовать до 30 июня 2022 года.

Недавние выступления 35-летнего полузащитника убедили клуб, и в «Реале» решили продолжить сотрудничество с ним. Футболист пошел на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе.

Модрич выступает в с 2012 года. В составе команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов, дважды победил в . В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Футболист забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 14 матчах Ла Лиги. Его полная статистика – тут.

Модрич стал Зиданом на важнейшие матчи для Зидана (с «Гладбахом» и «Севильей»). Продвигал мяч, связывал атаку через треугольники и рулил Васкесом