Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2022 года. Хорват пошел на снижение зарплаты (Marca)

«Реал» договорился с полузащитником Лукой Модричем о продлении контракта.
По информации Marca, хорват подпишет соглашение на один год. Его новый контракт будет действовать до 30 июня 2022 года.
Недавние выступления 35-летнего полузащитника убедили клуб, и в «Реале» решили продолжить сотрудничество с ним. Футболист пошел на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе.
Модрич выступает в «Мадриде» с 2012 года. В составе команды он четырежды выиграл Лигу чемпионов, дважды победил в Ла Лиге. В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».
Футболист забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 14 матчах Ла Лиги. Его полная статистика – тут.
Модрич стал Зиданом на важнейшие матчи для Зидана (с «Гладбахом» и «Севильей»). Продвигал мяч, связывал атаку через треугольники и рулил Васкесом